Aumenta l’appeal di istituto e liceo "Un alunno su tre resta in paese"

Il Comune ha curato l’indagine, avvenuta attraverso un questionario al quale hanno risposto tutti gli studenti della terza media di Bondeno, sul tema "La scelta dell’istruzione superiore". E’ il secondo anno. Ne è emerso che chi sceglie di rimanere a Bondeno è quasi uno studente su tre (30%), contro il 27% dell’anno scorso. Cambia anche la distribuzione tra licei, istituti tecnici e professionali: nel 2023, si iscriverà al liceo il 58% dei ragazzi di terza media (l’anno scorso era il 49%), mentre frequenteranno un tecnico o un professionale rispettivamente il 23% e il 19% dei giovani. "Per la prima volta, in ben due sezioni su cinque – spiega il sindaco Simone Saletti - registriamo numeri di iscrizioni alle scuole di Bondeno superiori rispetto a quelle verso le scuole di Ferrara. Un dato che ci testimonia ulteriormente l’appetibilità e la qualità del liceo scientifico e dell’istituto commerciale-turistico". Ai ragazzi delle terze medie è stato chiesto anche se e quanto conoscessero i servizi culturali e ricreativi presenti sul territorio matildeo. Ben l’89% conosce Spazio 29, l’84% la Biblioteca Comunale "Meletti" , l’81% sa cosa sia il bonus libri per chi si iscrive al Carducci di Bondeno. Rispetto al 2022, è aumentato anche chi pratica sport a Bondeno: il 58% dei giovani di terza media, contro il 55% dell’anno precedente. Tuttavia, ancora uno studente su quattro dichiara di non praticare alcuno sport.

"Questi riscontri da un lato testimoniano che la conoscenza dei nostri servizi da parte dei ragazzi è solida e ben diffusa – sottolinea l’assessore alla scuola Francesca Aria Potronieri–, mentre dall’altro ci esortano a fare ancora di più per rendere le nostre opportunità note e fruite da tutti". Al termine dell’indagine, spazio è stato dato alle proposte individuali degli studenti. Nel 2022 i giovani avevano chiesto di poter tornare al cinema, e di conseguenza era stata organizzata una frequentata rassegna primaverile. "Quest’anno invece, oltre ad aver manifestato un diffuso gradimento verso le serate cinematografiche, le proposte "dal basso" si sono sostanzialmente tripartite – concludono Saletti e Poltronieri –: gli studenti vorrebbero aumentati gli spazi riservati ai giochi di società, manuali o tecnologici, vorrebbero poter organizzare più feste per coetanei".

cl.f.