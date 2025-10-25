Aumentano i biglietti del bus. City pass a 17,50 per dieci corse

Dal 1° novembre cambiano le tariffe del trasporto pubblico locale. La volontà, condivisa tra Ami, Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara e Tper, è stata quella non solo di non

toccare gli abbonamenti, ma in alcuni casi ridurne il costo, concentrando gli adeguamenti sui biglietti singoli. Per 300 abbonati annuali urbani e 250 extraurbani il prezzo scende di qualche euro, per 3.000 abbonati mensili urbani resta invariato. Gli aumenti sui biglietti singoli non superano i 40 centesimi. In totale, 3.000 utenti mensili e centinaia di abbonati annuali vedranno invariato o ridotto il costo del proprio titolo di viaggio. L’abbonamento annuale urbano personale da 275 a 270 euro, invariati a 190 e 220 euro gli abbonamenti annuali Over 65 e Under 27. Invariati o con lieve calo gli abbonamenti annuali extraurbani: 270 contro i 275 per l’1 zona, mentre il 10 zone è quello che ha il massimo risparmio, scendendo da 750 a 740 euro. Gli abbonamenti mensili urbani rimangono invariati in area urbana (36 euro, 31 e 27 per personale, impersonale e under 27), aumentano i mensili personali extraurbani (es. 1 zona da 29 a 33 euro). Il biglietto area Urbana sia cartaceo che pagato con carta bancaria contactless passa da 1,50 (75 min) a 1,90; a bordo in monete da 2 euro a 2,50 euro. Il Giornaliero Ferrara da 5 a 6,50 euro, con sistema “Best Fare” automatico per i pagamenti contactless. Il City pass 10 corse da 14 a 17,50 (1,75 euro a corsa). Per i biglietti extraurbani: il biglietto a zone (monozona) passa da 1,50 a 1,90.