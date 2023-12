Aumentano i parcheggi gratis: "Aiuto al commercio di vicinato, segnale nella giusta direzione"

In occasione delle iniziative del periodo natalizio nel centro storico, il Comune ha previsto aree di parcheggio gratuito straordinarie in viale Cavour, in piazza Ariostea e piazza XXIV Maggio, attive nei week end e nei giorni festivi, per facilitare la partecipazione alle manifestazioni e l’accesso alle attività commerciali e ai mercatini. Nei giorni 16, 17, 23, 24, 25 e 30 dicembre e 1, 5, 6 e 7 gennaio 2024 dalle 14 alle 20 e il 31 dicembre dalle 18 alle 3 del giorno successivo, in piazza Ariostea (anello interno) istituzione di area di parcheggio. Negli stessi giorni in piazza XXIV Maggio (anello interno) istituzione di area di parcheggio. Viale Cavour, parcheggi straordinari gratuiti nei giorni 16, 17, 23, 24 e 30 dicembre 2023 dalle 15 alle 20. Viale Cavour, ambo i lati della carreggiata principale, nel tratto compreso tra le vie OrtigaraBarriere alle vie SpadariArmari: sospensione del divieto di fermata esistente ed istituzione di area di parcheggio. Vengono salvaguardate le corsie di canalizzazione, le fermate bus e la visibilità agli attraversamenti pedonali (alle intersezioni di via Barrierevia Ortigara e viale Manini). Nei giorni 16, 17, 23, 24 e 30 dicembre 2023 dalle 15 alle 20 istituiti i parcheggi straordinari per portatori di handicap. Sempre in viale Cavour, carreggiata centrale lato numeri civici pari, tratto da via Armari a Contrada della Rosa: istituzione di area riservata ai veicoli dei portatori di handicap. Controviale Cavour lato numeri civici dispari nel tratto compreso tra via Beretta e via Spadari, istituzione di area riservata ai veicoli dei portatori di handicap con sospensione degli stalli a pagamento. La decisione presa dal Comune di ampliare gli spazi a disposizione per i parcheggi straordinari gratuiti durante le festività va proprio nella direzione suggerita, nei giorni scorsi, da Ascom e Fipe Confcommercio provinciali- "Ben consapevoli di quanto siano importanti queste settimane nell’economia delle attività di vicinato, permettendo così una maggiore consistenza di stalli per quanti vorranno recarsi in città". "Per il commercio di prossimità – commenta Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara – si tratta di un segnale di disponibilità concreto e giunge in un momento significativo, come gli acquisti delle festività, per dare una risposta alle esigenze del comparto e rendere l’accesso più ampio e gratuito a quanti vogliano trascorrere qualche ora in città". "Si tratta di un passaggio di sensibilità – soddisfatto Matteo Musacci, presidente provinciale di Fipe Ferrara –. Le attività della ristorazione come del resto le attività di vicinato hanno in queste settimane carichi di prenotazioni significativi. Avere spazi di parcheggio supplementari significa avere un supporto al nostro lavoro".