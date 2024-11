Aumentano le adesioni a bonus libri e cancelleria a scuola

Sono aumentate le adesioni ai bonus libri e cancelleria messi a disposizione dal Comune e diretti a ogni studente iscritto al primo anno di studio alle scuole elementari, medie e superiori. Complessivamente, infatti, i beneficiari dei bonus per l’anno scolastico 2024-2025 saranno 191: un aumento di ben 33 famiglie rispetto al precedente anno di istruzione. Nel dettaglio, dalle scuole primarie di Bondeno e Scortichino sono pervenute all’Ente 43 domande per il bonus cancelleria da 30 euro (in questo ordine scolastico, infatti, la fornitura dei libri di testo è gratuita per tutti), facendo segnare un sensibile aumento delle adesioni pari al 105% rispetto all’anno scorso. Saranno invece 96 i beneficiari del buono libri da 150 euro per la scuola secondaria inferiore (ex medie): anche qui, l’aumento rispetto al 2023-2024 è stato superiore al 9%. Infine, riceveranno il buono libri da 300 euro per la scuola secondaria superiore (Liceo scientifico e Ipssc) 52 studenti iscritti al primo anno, facendo registrare per questo ordine scolastico un aumento del 6%. I buoni libri e cancelleria vengono erogati indipendentemente dall’attestazione Isee a tutte le famiglie degli studenti che per la prima volta si iscrivono al primo anno di uno qualsiasi dei tre ordini scolastici. Il loro scopo ha molteplici finalità: quella di incoraggiare lo studio, quella di contenere al minimo la dispersione scolastica, e non per ultima quella di sostenere le famiglie di Bondeno oppure quelle che scelgono di portare i propri figli sul territorio matildeo. Nonostante non vi siano requisiti specifici per poter beneficiare dei buoni, le uniche due clausole per ottenerli erano quella di richiederli tramite l’apposito modulo presente sul sito istituzionale e recapitabile all’Ente entro lo scorso 31 ottobre e quella di non presentare morosità nei servizi offerti dal Comune.