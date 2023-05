Aumentano le donazioni, appello Avis: "Continuate, così salviamo vite"

"Donate sangue e plasma, perché e’ indispensabile per continuare a salvare vite umane". Con questo appello rinnovato da Sergio Mazzini, presidente di Avis comunale di Ferrara e da Andrea Tieghi del direttivo provinciale, si è conclusa ieri mattina l’incontro di presentazione dei dati aggiornati ad aprile 2023 delle donazioni in provincia di Ferrara in quota Avis. Nel primi quattro mesi dell’anno sono state effettuate 7658 donazioni di sangue in provincia raccolte attraverso l’unità di Avis di Ferrara e le donazioni effettuate presso i punti di raccolta AVIS organizzati durante l’anno sull’intero territorio provinciale. Nel 2022 il numero di donazioni effettuate da gennaio ad aprile erano state 7453, circa 200 di meno, facendo registrare in questo modo un aumento del 2,8% che fa guardare con ottimismo il prossimo periodo estivo. Il numero che ha maggiormente dato soddisfazione nel confronto con il 2022 e’ sicuramente l’aumento (+92) delle prime donazioni e il forte aumento degli aspiranti donatori (+169) che hanno già eseguito il primo esame per essere autorizzati alla donazione. Ferrara si inserisce così a pieno titolo nello sforzo della regione di confermare la propria autosufficienza in tema di quantità di sangue e plasma. In Emilia Romagna, per quanto riguarda il sangue intero, i dati sono stabili con 215.319 unità donate contro le 216.558 del 2021 (-0,6%), tanto che non si sono avute situazioni di carenza anche perché si è registrata una leggera diminuzione delle unità trasfuse, invece è in calo la raccolta di plasma e piastrine. Pur rimanendo superiori ai valori pre-Covid, sono state raccolte 67.913 unità in aferesi contro le 73.239 (-7,3%) del 2021. "Dobbiamo ricordare - ha sottolineato Tieghi - che il plasma è indispensabile per la produzione di medicinali plasma derivati come albumine e immunoglobuline, in grado di salvare la vita a numerosi pazienti. Questo calo nella raccolta porta alla conseguente diminuzione del conferimento di plasma all’industria per la produzione di farmaci e nella richiesta di sangue per la ripresa degli interventi chirurgici dopo il blocco causato dal Covid". "La donazione di sangue è un gesto prezioso, e quindi un sincero grazie ai nostri donatori che hanno consentito alla nostra provincia di avere livelli di prestazioni mai in calo - conclude Mazzini - E questo è merito del lavoro congiunto dei volontari e delle volontarie di Avis, e delle numerose collaborazioni nate sul territorio".

Lauro Casoni