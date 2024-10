"Aumentano residenti e attività"

BONDENO

"In un anno a Bondeno sono aumentati i residenti, le attività economiche e anche il cosiddetto ’Pil’ del territorio, ovvero i redditi ai fini dell’addizionale comunale Irpef. Sono dati e positivi che sotto tanti punti di vista testimoniano vivacità nel territorio". Queste le parole del sindaco, Simone Saletti, nella relazione al Documento Unico di Programmazione approvato in consiglio Comunale giovedì sera. Saletti ha citato i dati del documento: in un anno i residenti sono aumentati di 108 unità, facendo registrare per il secondo anno consecutivo un aumento della popolazione del Comune e portando il totale dei residenti a sfiorare i 14 mila (13.957 per la precisione). Allo stesso modo, sono aumentate le attività economiche del territorio: in termini assoluti, in un anno si è verificato un aumento di 8 attività (1485 totali), incremento sicuramente determinato anche dalle continue aperture di realtà commerciali di vicinato verificatesi negli ultimi dodici mesi. La presenza più consistente di attività sul territorio riguarda quelle agricole con 398 imprese, seguite dalle 271 attività commerciali e dalle 204 manifatturiere. Ultimo dato citato da Saletti, il cosiddetto "Pil del territorio di Bondeno", vale a dire i redditi ai fini dell’addizionale comunale all’Irpef che in un anno hanno fatto segnare un incremento di oltre 11 milioni di euro: dai 210 milioni del 2021 ai 221 milioni e mezzo del 2022 (ultimo dato disponibile). "Il Dup è uno dei documenti fondamentali per arrivare all’approvazione del Bilancio, che anche quest’anno avverrà perfettamente nei tempi, entro il 31 dicembre", ha concluso il sindaco. La relazione sul Dup è anche stata utile per sancire come nel 2025 non siano previsti aumenti delle aliquote dei tributi locali. Anche il debito pubblico è in calo rispetto all’anno precedente, attestandosi a 918 euro pro capite, ed è previsto in sensibile riduzione nei prossimi tre anni. Per quanto riguarda il Piano triennale dei lavori pubblici, soltanto i dieci interventi più corposi sommano investimenti pari a oltre 8,5 milioni di euro, metà impiegati nella realizzazione della Circonvallazione Ovest . Il Dup è stato approvato con i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza e i voti contrari del Pd e della lista civica Bondeno in Testa.