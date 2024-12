Aumentano turisti e visite guidate: "Giornate del Fai, ottocento presenze"

Col titolo "Camminiamo Insieme" sono stati presentati, al centro congressi di Canneviè a Codigoro, i dati turisti dell’annata che sta per concludersi del comune codigorese oltre a quelli di Mesola e Goro, congiuntamente alla Pro Loco che ha raccolto i numeri delle presenze. E’ stata la referente dello Iat, gestito dalla Pro Loco codigorese, Laura Buzzi, a fare il punto della situazione. "Un anno di crescita e consolidamento – ha detto – sul quale hanno incido le emergenze climatiche, poiché col caldo estremo nel periodo estivo i flussi turistici diminuisco". Nel complesso le visite guidate di gruppo sono salite dalle 3.159 di un anno fa alle 4.868 con un incremento del 38%. I turisti che hanno fruito delle 58 uscite in barca sul Po di Volano, sono saliti a 610 rispetto ai 394 dell’anno prima con più 55%.

I contatti con lo Iat a Pomposa sono stati 17.058 anche questi in crescita mentre dal contatto alla prenotazione finale della visita passano solo 6 ore per la tempestività delle 3 impiegate nell’ufficio turistico situato di fronte all’abbazia. Infine ha illustrato le tante e diversificate iniziative che attirano turisti che chiedono esperienze culturali, ma anche di immersioni nella natura, seguita da Sabrina Bulgarelli, che ha declinato la crescita e la qualità delle visite all’oasi della Garzaia di Codigoro, ma anche all’ex zuccherificio oggetto di studi e tesi da parte di universitari.

Il primo cittadino codigorese, Alice Zanardi, ha ricordato le 800 visite durante le giornate del Fai all’ex zuccherificio, mentre l’assessore di Goro Daniela Mangolini i due musei che si stanno realizzando, uno dedicato a Milva e l’altro alla vita in laguna. Nel finale è stato il presidente della Pro Loco Davide Nardini a spiegare come "noi mettiamo i fondi ma tutto nasce e si concretizza, per la valorizzazione e la crescita turistica del territorio, se facciamo sinergia col comune, le associazioni di volontariato e le realtà presenti". Ha sottolineato come la stazione di Codigoro diventerà un’hub per ricevere i turisti da Ferrara che potranno contare su ben 90 posti bici sul treno, l’aviosuperficie del Gaffaro arricchirà l’offerta turistica e come fra le altre "attività sociali, si eroghino contributi per le società di basket, volley e calcio, che si prendono cura di circa 400 adolescenti con tutti i benefici del fare sport in ambienti sani". cla. casta.