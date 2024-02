"Aumentate gli orari del Cau, il centro funziona"

Vanno incrementati i servizi e gli orari del CAU di Portomaggiore. E’ la richiesta dei consiglieri comunali del Centro Destra Civico, Elisa Cavedagna e Roberto Baricordi. "Abbiamo apprezzato l’incontro con i vertici dell’Azienda USL di Ferrara durante la seduta del consiglio comunale – affermano - sollecitata proprio dal Centro Destra Civico con la funzione di approfondire diversi aspetti che riguardano i servizi sanitari e socio-assistenziali sul territorio portuense. Abbiamo altresì apprezzato l’apertura del nuovo Centro di Assistenza/Urgenza (CAU) all’interno dell’ex ospedale di Portomaggiore per la gestione dei pazienti con problemi di salute urgenti ma non gravi". Per questa ragione nelle scorse settimane, consapevoli dell’enorme importanza di questo servizio, avevano richiesto di allargare gli orari di apertura, anche eventualmente in via graduale. "Dopo il potenziamento del servizio con l’apertura nella giornata di domenica – insistono – riteniamo sia giunto il momento di incrementare anche gli orari, in quanto valutiamo necessario allargare il servizio delle attuali 6 ore di apertura, dalle 8 alle 14. Il Cau portuense inizia ad essere apprezzato". Ed ecco la richiesta all’Ausl: "Tutti gli altri Cau del territorio ferrarese sono potenziati rispetto a quello di Portomaggiore e auspichiamo che l’Ausl possa rassicurare presto i cittadini portuensi garantendo un aumento degli orari di questo importante servizio con tempi certi".

