Aumenti con protesta Teleriscaldamento, condominio chiede i soldi delle bollette

di Federico Di Bisceglie

La vera novità è che, al di là dell’esposto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, è stato presentato il primo reclamo per ottenere un rimborso da Hera. Le due iniziative, figlie del malcontento a fronte dei rincari registrati sul Teleriscaldamento, partono dalla cooperativa il Castello, diretta da Massimo Buriani, che gestisce tra l’altro il complesso condominiale Est-Doro.

Per compilare il reclamo, la società si è rivolta allo studio legale Anselmo, che ha provveduto a inoltrare la richiesta. Ora, la multiutility ha quaranta giorni a disposizione. "L’esposto – spiega Buriani al Carlino – è volto a dimostrare in maniera quantitativa non solo la totale "non riflessività ai costi" delle tariffe applicate da Hera, come già denunciato da Arera nello studio conoscitivo del novembre 2022, e il mancato rispetto del contratto siglato con la cooperativa Castello nel settembre dello stesso anno, che prevede l’aggiornamento delle tariffe sulla base del costo del gas naturale previsto da Arera per il servizio di tutela, ma soprattutto l’abuso di posizione dominante nel fissarle largamente al di sopra dei costi del benchmark di riferimento utilizzato da Arera, ossia i costi relativi al riscaldamento realizzato mediante una caldaia a gas naturale (+21% nel caso della Castello). Ci sono casi di condomìni con contratti particolari in cui il maggiore costo supera il 40% o il 100% rispetto a quanto si sarebbe speso con una tradizionale caldaia a gas". Ma andiamo con ordine. In una recente intervista al Carlino, l’assessore Alessandro Balboni ha dichiarato la sua intenzione di rivedere i parametri del contratto stipulato tra Comune ed Hera per tentare di calmierare i costi del terleriscaldamento. Un contratto che, malgrado le intenzioni, si è dimostrato controproducente e del quale anche Buriani chiede un’immediata revisione.

In attesa, peraltro, della nuova regolamentazione tariffaria che Arera dovrebbe pubblicare a stretto giro. E qui si arriva al reclamo. "Abbiamo stimato – scandisce Buriani – quale sarebbe stato il risparmio della cooperativa Castello da ottobre 2022 all’aprile 2023 se Hera avesse mantenuto, per il calore prodotto dalla componente geotermica e da quella derivante dall’incenerimento dei rifiuti, lo stesso prezzo che precedeva la stagione dei rincari (euro 69 come indicato nel listino del settembre 2021). Tenendo conto che per la produzione di questa quota di calore Hera non ha subito significativi incrementi nei costi di produzione. L’unica voce di costo che si è incrementata è il gas metano che però incide solo per il 13% nel costo del Teleriscaldamento. Abbiamo pertanto maggiorato il prezzo del settembre 21 con gli incrementi del gas metano ma per una quota limitata al 13% del prezzo indicato da Arera nel mercato tutelato. Ebbene con tale criterio si arriva ad una media prezzo per il 2022 che non supera gli 85 euro (contro una media prezzo effettivamente applicata di 142 euro) e addirittura cala ad 80 euro nel 2023. Per la sola Coop Castello si parla di un maggior esborso di 114mila euro (circa 325 euro a famiglia nel complesso condominiale Est – Doro) nei sette mesi considerati dal momento della firma dell’addendum". Ora, con reclamo ed esposto, la Castello vorrebbe che questi 114 mila euro tornassero alle famiglie.