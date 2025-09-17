"Aumenti delle tariffe rifiuti?. L’ultimo è in realtà un conguaglio"

"Nei Comuni serviti da Clara – precisa il presidente Annibale Cavallari – il costo per la raccolta dei rifiuti abbandonati si aggira attorno a un milione di euro all’anno e per il Comune di Codigoro, già alla fine di giugno avevamo superato i 15mila euro. Sono risorse pubbliche che potrebbero essere destinate ad altri servizi, ma che invece finiscono per pesare sui costi aziendali e quindi sulle bollette Tari dei cittadini". Risponde anche sull’aumento delle bollette il numero uno di Clara, auspicando un maggior senso civico e responsabilità collettiva. Sottolinea come Clara e i Comuni stiano aumentando i controlli e l’uso delle fototrappole, "ma la vera risposta deve venire dalla comunità: rispettare le regole, usare correttamente i servizi di raccolta, segnalare le criticità". Non sono i Comuni che stabiliscono autonomamente le tariffe, spiega ancora, ma Clara elabora ogni anno il piano economico-finanziario, che viene verificato e approvato da Atersir in base al metodo tariffario definito da Arera, l’Autorità nazionale di regolazione per energia, reti e ambiente. Sull’aumento delle bollette di questi giorni, Cavallari evidenzia come gli utenti Clara stiano ricevendo la fattura Tari relativa al terzo trimestre di quest’anno, "il cui importo può sembrare sensibilmente più alto rispetto alle fatture precedenti – prosegue – ma si tratta in realtà di una bolletta di conguaglio, nella quale sono comprese anche le quote di aumento relative ai trimestri già trascorsi, non fatturabili in precedenza in quanto appunto non ancora deliberate dall’ente regolatore. Gli incrementi relativi di quest’anno sono il 4,83 % rispetto al costo dello scorso anno". Sempre Cavallari annuncia che "il nuovo Centro di Raccolta di Codigoro vedrà la luce entro la prossima primavera nell’area cortiliva prospiciente l’ex carcere mandamentale di via 1° maggio, su una superficie di circa 1.400 metri quadrati", proprio per l’assegnazione dell’appalto in questi giorni. Fino a quella data resterà attiva l’Ecomobile, servizio itinerante per la raccolta di oli, batterie, piccoli Raee e altri rifiuti particolari, che staziona una o due volte al mese in 6 punti del territorio comunale. Novità anche sul fronte della raccolta con sacchi: "nel corso del prossimo anno – conclude – avverrà la conversione del sistema di raccolta da sacchi a contenitori rigidi, con la consegna dei nuovi bidoni per indifferenziato e carta, a completamento del percorso di trasformazione del servizio".

cla. casta.