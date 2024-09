Aumento della Tari,. Brancaleoni attacca:: "Comunicazioni errate"

L’incremento tariffario per la raccolta dei rifiuti introdotto dal gestore del servizio, Clara, è stato calmierato dal Comune. Come comunicato alla cittadinanza, la società Clara Spa, in accordo con l’amministrazione comunale, provvederà ad applicare le riduzioni sulla Tari 2024 utili a coprire l’incremento tariffario del 4,5% rispetto allo scorso anno e a prevedere un’ulteriore riduzione della tariffa. Le riduzioni saranno applicate nell’ultima bolletta dell’anno relativa al quarto trimestre e che avrà scadenza il 15 novembre 2024, al fine di determinare l’esatto importo del conguaglio in favore di cittadini e imprese. Si tratta di 75 mila euro, comprensive di Iva e Tefa, il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale. "L’opposizione ha perso una buona occasione per tacere – commenta il sindaco di Ostellato, Elena Rossi – Comunque bene così, perché nel loro inutile post mi accusano di raccontare bugie ai cittadini e invece l’abbattimento promesso in campagna elettorale si concretizzerà nel mese di novembre". Il capogruppo di Vivi Ostellato, Michele Brancaleoni (nella foto), era stato critico sul provvedimento in consiglio comunale e non demorde: "E’ una comunicazione sbagliata – afferma – sia in campagna elettorale che in consiglio comunale era stato comunicato che l’incremento stabilito da Clara sarebbe stato in pratica annullato grazie a uno stanziamento annuo di 75 mila euro. Secondo noi l’informazione ai cittadini non è corretta, perché l’intervento del Comune non è stato tempestivo sulla tariffazione, ma solo a conguaglio. Mi aspetto che l’amministrazione Rossi intervenga, per quanto di nostra competenza terremo la guardia alta e vigileremo".

f. v.