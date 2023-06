Aumento di capitale e inchiesta bis Il punto e gli sviluppi

Sul crac della Carife si sono aperti due importanti filoni giudiziari. Il primo è quello relativo all’aumento di capitale del 2011, ritenuto dagli inquirenti il prologo del crollo della cassa estense. Il secondo è la cosiddetta inchiesta ‘Carife bis’, che ha messo sotto la lente la presunta mala gestione dell’istituto tra il 2007 e il 2013, anno del commissariamento. Il processo scaturito dal primo filone è arrivato a sentenza definitiva. In Cassazione è rimasta in piedi soltanto la condanna per l’ex direttore generale Daniele Forin. La sentenza d’Appello che condannava l’ex presidente Sergio Lenzi (un anno e nove mesi) è stata invece annullata senza rinvio per l’avvenuta prescrizione dei capi di imputazione. Lenzi è stato quindi prosciolto. Gli ermellini non hanno invece accolto il ricorso di Forin, per il quale è rimasta la condanna a un anno e nove mesi (pena sospesa). L’inchiesta ‘Carife bis’ è invece a un passo dalla conclusione. Nell’aprile del 2022 il caso aveva marcato un importante passo avanti con l’archiviazione di 27 indagati. Ora si tratta di capire quali saranno le conclusioni dei pm sulle posizioni rimaste.