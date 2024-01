"Aumento rette Cra, il silenzio di Pd e M5S. Bene il no di Fabbri"

Caro Carlino,

le rette ferme da oltre dieci anni e l’aumento dei costi energetici, dell’inflazione, delle spese fornitori hanno creato problemi di sostenibilità alle Cra per anziani e alle Residenze per disabili. Tutto vero quanto sostenuto dai gestori delle Case di riposo, però mi sembra giusto precisare che anche le pensioni e gli stipendi degli ospiti ricoverati e delle loro famiglie sono fermi da molti anni. Allora mi sono chiesto: perchè a fronte di queste oggettive difficoltà la Regione Emilia-Romagna, senza avviare alcun tipo di confronto con le opposizioni e i sindacati, ha deciso che a pagare siano i più deboli? Possibile che su un bilancio di 13,7 miliardi (9,6 per la sanità) non si siano trovati i fondi necessari per limitare i rincari agli ospiti e alle loro famiglie? Perchè non si è avviato un confronto preventivo con i Comuni per cercare una soluzione diversa? Domande che, come al solito, non avranno risposta: Bonaccini and company hanno deciso così e basta. Decisione condivisa, soprattutto nel ferrarese, dai politici del Pd e del M5s. Infatti non se ne è sentito uno protestare per l’aumento delle rette. Sempre pronti ad attaccare la Giunta Fabbri (a volte con interrogazioni e interpellanze al limite del ridicolo), su una questione della massima importanza che riguarda il futuro di migliaia di famiglie Pd, M5s e partitini di sinistra sono rimasti scandalosamente in silenzio. Bene, invece, hanno fatto Fabbri e i sindaci di centrodestra a prendere le distanze dalla decisione della Regione anche se, alla fine, saranno i Comuni a doverne sostenere i costi.

Roberto Zaramella

* * *

Caro Carlino,

la notizia che due cani particolarmente aggressivi sono fuggiti da un canile del Lido degli Estensi e’ motivo di grosse preoccupazioni per gli abitanti dei Lidi. Apprendiamo che si soni mangiati la porta, sono riusciti a superare una recinzione alta due metri; in precedenza avevano aggredito a morsi un residente ed il suo cane. I due animali, pare fratelli, sono figli di un incrocio tra un lupo cecoslovacco ed un pastore tedesco. Ma questi non andavano neanche affidati al canile... Ma non pensiamo a un eventuale incontro di una persona, peggio ancora se un bambino, con queste bestie pericolose?

Bruno Vittorini,

Lido degli Estensi