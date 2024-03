"Auser, oltre 500 viaggi in un anno. Così aiutiamo anziani e fragili"

Ha presentato uno straordinario bilancio di attività 2023, l’Auser Copparo. I numeri sono stati illustrati nell’ambito dell’incontro con il sindaco Fabrizio Pagnoni che ha rivolto complimenti e ringraziamenti ai volontari dell’associazione "per l’impegno e la generosità con cui si dedicano a servizi fondamentali. Con la loro attività dimostrano un grande senso civico e una dedizione alla vita della comunità davvero esemplari: l’operatività che dimostrano in diversi ambiti attestano come si possa essere parte attiva della collettività, favorendo l’inclusione e aiutando gli altri". Ma ecco i numeri che rivelano l’impegno di Auser sul territorio. Durante lo scorso anno i 35 volontari operativi hanno svolto ben 4.433 ore di servizio, che spaziano in diversi campi e che hanno l’obiettivo di sostenere le fasce sensibili della popolazione e di portare un importante valore aggiunto alla comunità. Il trasporto sociale ha compiuto nel mese di febbraio i suoi primi dieci anni. I dodici autisti hanno accompagnato 327 persone ed effettuato 533 viaggi per 31.853 chilometri e per un totale di 2.258 ore. Grande impegno è stato riservato da Auser anche alla cura del verde pubblico, importante sia per il decoro sia per la sicurezza: in questa attività sono state impiegate 735 ore. Non meno rilevante è il servizio nei campi dell’assistenza e vigilanza, che ha registrato 430 ore sugli scuolabus, 780 al Teatro ‘De Micheli’ e 230 nelle sale comunali. Questa attività peraltro è stata al centro del corso di ‘Relationship’, terminato venerdì scorso e organizzato dal Comune di Copparo, in collaborazione con la Fondazione San Giuseppe di Cesta, nell’ambito della convezione fra Ente e associazione in cui si è scelto di dare spazio alla formazione dei volontari, riconoscendone il valore e la rilevanza. Del corso, infatti, sono destinatari i volontari Auser che prestano servizio nei campi dell’assistenza e vigilanza in occasione di mostre, esposizioni e manifestazioni e del supporto alla vigilanza all’interno di musei, biblioteche, sale civiche e teatro. Guidati dalla docente Elisa Montanari, hanno approfondito le tecniche di relazione con il pubblico, le nozioni di cerimoniale e sala e l’introduzione alle tecniche comunicative e relazionali per gli addetti di supporto eventi.

Valerio Franzoni