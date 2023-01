Ausili per stomizzati, un patto tra Ausl e farmacie

La sanità ferrarese va sempre più incontro alle esigenze dei pazienti stomizzati: l’accordo con le farmacie convenzionate, siglato a ottobre 2022 per la distribuzione dei dispositivi per stomia, viene ampliato e integrato con ulteriori ausili erogabili. L’accordo, sottoscritto tra Ausl, Farmacie comunali, Federfarma e Soelia, riporta l’elenco dettagliato di tutti gli ausili per stomia erogabili (come ad esempio sacche e placche). Il ‘catalogo’, contenente inizialmente una parte di dispositivi medici, ha visto nel mese di dicembre 2022 una integrazione del 30% dei dispositivi temporaneamente esclusi. Il piano di integrazione proseguirà anche nei mesi di gennaio e febbraio per arrivare a pieno regime a marzo, quando il catalogo metterà a disposizione tutti i dispositivi medici inseriti nei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Un processo graduale ma necessario per venire incontro alle esigenze dei pazienti e per garantire agli assistiti la possibilità di ricevere secondo le indicazioni cliniche, a cura del medico prescrittore, i prodotti inclusi nel repertorio più adeguati alle loro specifiche necessità.