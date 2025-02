Ausl e azienda ospedaliera. Ecco la ’direzione strategica’: "Avanti con l’integrazione"

Un passo concreto verso l’integrazione delle aziende sanitarie. Questa la direzione tracciata da Nicoletta Natalini, direttrice generale dell’Ausl e Commissaria straordinaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria, che ha presentato la nuova Direzione Strategica delle due strutture durante una conferenza stampa. La struttura sarà compota da Marinella Girotti, confermata sub commissaria amministrativa dell’Azienda ospedaliero-universitaria e nuova direttrice amministrativa dell’Ausl; da Roberto Bentivegna, direttore sanitario per l’Ausl e sub commissario sanitario per l’Azienda ospedaliero-universitaria. La scelta più significativa adottata da Natalini è stata la nomina di un unico direttore sanitario e di un’unica direttrice amministrativa, anziché due, come sarebbe stato possibile. Una decisione in linea con uno degli obiettivi del mandato: "I percorsi sanitari – ha spiegato – sono già molto integrati e l’avere un’unica figura rappresenta una continuità con tutto il lavoro che è già stato fatto".

"Sono orgoglioso di questo incarico e della fiducia che mi è stata accordata – ha esordito Bentivegna –. Ferrara ha una solida base di partenza ma la sanità è in continua evoluzione e dobbiamo correre per restare al passo con le innovazioni. Il mio obiettivo principale è promuovere il dialogo e creare un forte senso di appartenenza tra i professionisti sanitari. Con il giusto impegno, sono convinto che riusciremo a raggiungere questi obiettivi e a migliorare costantemente i servizi offerti". Laureato in medicina e chirurgia all’Università di Ferrara, si è specializzato in igiene e medicina preventiva. Ha maturato una vasta esperienza nella gestione sanitaria, ricoprendo ruoli chiave come direttore della direzione medica di presidio, direttore del distretto Sud Est e responsabile della gestione del rischio clinico. Inoltre, insegna management sanitario a Unife in modo da contribuire alla formazione delle nuove generazioni di professionisti sanitari.

"Sono entusiasta di essere parte di questa nuova fase – ha dichiarato Marinella Girotti – e ringrazio la dottoressa Natalini per l’opportunità di proseguire l’unificazione e il miglioramento dei processi tra le due aziende. Non è un compito semplic, ma ci impegneremo a fondo e ascolteremo tutte le posizioni, cercando soluzioni che soddisfino le esigenze di tutti. Mi concentrerò sul bilanciamento delle risorse economiche, sul benessere del personale e sul clima organizzativo, lavorando in stretta collaborazione con la direzione sanitaria e generale". Laureata in scienze politiche ed economia e commercio a Bologna, ha conseguito un master in funzioni direttive e gestione dei servizi sanitari. Ha ricoperto ruoli di rilievo all’interno dell’Ausl di Bologna e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, specializzandosi nella gestione amministrativa e nei processi organizzativi complessi.

Con questa nuova direzione, le aziende sanitarie ferraresi si preparano ad affrontare una fase di riorganizzazione per rafforzare la qualità dell’assistenza sanitaria nel territorio. "Entrambi i professionisti sono allineati su quali sono i temi caldi e cercheremo di lavorare insieme il più possibile. La nostra priorità è migliorare l’offerta sanitaria, rendendola più accessibile ed efficiente per tutti i cittadini", ha concluso Natalini.