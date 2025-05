Ausl e Cona, il bilancio non passa: "Rosso da 31 milioni, sarà ripianato. Assunti tanti medici. Visite, è boom"

L’esito della votazione era prevedibilissimo. I comuni guidati dal centrodestra (con qualche incursione fra i civici) hanno votato contro, i comuni di centrosinistra a favore e due si sono astenuti. Il dibattito che ha caratterizzato la conferenza territoriale socio-sanitaria, ieri pomeriggio, restituisce plasticamente il grado di interesse attorno ai temi della sanità locale. Parare contrario, non vincolante. Nicoletta Natalini, fresca di nomina ai vertici (come direttrice generale) delle due aziende sanitarie, si presenta al cospetto dei sindaci col piglio decisionista di chi ha confidenza con la portata della sfida. I numeri, parlano per tutto.

Se il preventivo di entrambe le aziende presentava un disavanzo di cento milioni, il consuntivo – su cui si è espressa la Ctss – ha uno squilibrio ridotto di oltre 68 milioni. Tradotto: il ‘buco’ è di 31 milioni di Ausl e Cona. Prima di qualsivoglia polemica, Natalini premette che "due delibere regionali stabiliscono già che, a stretto giro di posta, i disavanzi delle aziende sanitarie saranno ripianati". Con garbo signorile, la nuova dg tributa i meriti della riduzione delle perdite alla precedente gestione di Monica Calamai (il documento economico è riferito al 2024). A fronte di una chiusura in pareggio nel 2023, prosegue Natalini, "le aziende si sono trovate ad affrontare costi superiori: dai ristori per l’aviaria, passando per l’acquisto di nuovi farmaci (particolarmente costosi ma indispensabili) e oltre sei milioni di euro per le nuove assunzioni". Quello sul personale è un punto caro alla direttrice. "Oltre alle 172 stabilizzazione tra Ausl e Cona – scende nel dettaglio – abbiamo ampliato ulteriormente gli organici delle aziende. Rispetto allo scorso anno, ci sono 53 figure in più con diverse mansioni". Sul piano degli investimenti nel 2024 figurano sei milioni per le attrezzature, sedici di manutenzioni e 33 di cantieri aperti. Nota significativa sul versante dell’erogazione delle prestazioni specialistiche: le aziende hanno erogato, rispetto allo scorso anno, il 4,2% in più di prestazioni ambulatoriali. Numericamente stiamo parlando di un milione e mezzo di visite. A questo si aggiungono le prestazioni in libera professione, che hanno registrato un sensibile incremento e un occhio particolare alle figure apicali (primari). Oltre i numeri, come si sa, il bilancio è un documento eminentemente politico che traccia – nei limiti dei margini concessi dalla Regione – una prospettiva definita sulla quale si consumano fratture. È Dario Bernardi, sindaco di Portomaggiore, a tentare di variare un esito di voto già scritto in principio. "Per difendere la sanità – scandisce il primo cittadino – occorre votare a favore dei bilanci, non contro. Su questo, dovremmo essere uniti". Non è andata così. La vis polemica arriva con l’intervento del comune di Lagosanto che lamenta "una scarsa attenzione per l’ospedale del Delta". Anche Pier Luigi Negri, da Comacchio, ingaggia una polemica sui tempi di attesa e sulle prestazioni benché abbia deciso di astenersi. Ferrara, per bocca del vicesindaco Balboni, vota contro. "Dal territorio – commenta il presidente della Ctss, sindaco di Fiscaglia, Fabio Tosi – è arrivato un segnale molto chiaro: occorre maggiore attenzione, da parte della Regione e delle aziende sanitarie, al nostro territorio. Sempre più anziano e con delle fragilità evidenti che vanno tenute in considerazione. Serve strutturare davvero una medicina di prossimità, anche investendo sul personale". La replica di Natalini, è una stoccata di fioretto. "Un milione e mezzo di visite certificano l’efficienza nell’erogazione delle prestazioni – chiude – e sulla sanità territoriale non sono mai state fatte distinzioni politiche". Scusate se è poco.