Ausl e Sant’Anna, siglata la pre-intesa dell’accordo integrativo

Firmata la pre-intesa dell’accordo integrativo aziendale per l’anno 2025 per il personale del comparto dell’Azienda Usl e del Sant’Anna. Riguarda oltre 4.500 lavoratrici e lavoratori del territorio ferrarese, e rappresenta un importante traguardo ottenuto grazie a un lungo e determinato confronto sindacale e grazie alla votazione della maggioranza delle Rsu. L’accordo prevede importanti investimenti economici e conquiste contrattuali che migliorano concretamente le condizioni lavorative e retributive del personale. In particolare, vengono stanziati 400.000 euro per ciascuna azienda (Usl e Ospedaliera) per finanziare le progressioni economiche orizzontali (Dep), ovvero gli avanzamenti di anzianità. Si tratta di un risultato fondamentale: chi accederà a queste progressioni avrà un aumento stabile in busta paga (valido anche ai fini contributivi della pensione) tra i 600 e i 1.200 euro annui a seconda del profilo. Va sottolineato che, inizialmente, le aziende avevano previsto solo 200.000 euro complessivi: attraverso la trattativa si è poi riusciti a raddoppiare le risorse e a garantire, per il quinto anno consecutivo, una risposta concreta a una richiesta storica, dopo 10 anni di blocco. Un’altra novità importante è l’applicazione di un articolo contrattuale, che consente di attivare incarichi anche per il personale delle categorie ex Bs e ex C, fino a oggi escluso da questo riconoscimento. Con 380.000 euro complessivi stanziati, sarà finalmente possibile per Oss, autisti soccorritori e personale tecnico-amministrativo in categoria C e BS accedere a incarichi attraverso bandi strutturati. Un passaggio storico, che riconosce anche a queste figure professionalità e responsabilità. Sull’indennità di disagio (art. 107), ottenuta l’estensione ad altri reparti e soprattutto l’uniformità di applicazione tra le due aziende. "Questo significa – così una nota della Fp Cgil – più equità e trasparenza, ma anche un aumento economico importante per chi la riceve, che potrà superare anche i 1.000 euro all’anno a seconda delle presenze". Definita, infine, una quota di premialità una tantum per tutti i dipendenti, che sarà erogata nel mese di giugno 2026, per un valore complessivo di 1.416.000 euro.