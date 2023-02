Ausl, gli ‘angeli’ fanno la spesa per gli anziani

Proseguono le attività socio-sanitarie a sostegno della popolazione fragile, anziana o in condizione di disabilità residente nel Distretto sanitario Ovest. "Il Distretto Ovest promuove e realizza un programma a sostegno delle reti sociali a supporto della domiciliarità, avviando la costruzione di un sistema che mira a contrastare la solitudine e l’isolamento" dichiara la responsabile del Distretto Ovest Annamaria Ferraresi che aggiunge: "Tali servizi rappresentano un ambito operativo nel quale far emergere, analizzare e condividere il bisogno delle persone fragili, strutturando un sistema di interventi e azioni in grado di supportare le persone e al contempo ponendo come centrale la qualità di vita delle popolazione oggetto di intervento". Per le sue finalità, il servizio genera impatti positivi su tutto il territorio, nelle reti delle famiglie e delle comunità, con obiettivi importanti che i Comuni perseguono insieme al Distretto Ovest e all’azienda Usl. L’obiettivo generale del servizio nel suo complesso è quello di conoscere e supportare i soggetti fragili, implementando un sistema integrato di interventi, che perseguono la finalità di ridurre il rischio della non autosufficienza e che promuovano azioni di inclusione attiva nel contesto territoriale. Nello specifico, nell’ambito dell’area del sostegno al domicilio, tre operatori socio sanitari coordinati da un’educatrice professionale, operano sui diversi territori comunali del distretto realizzando interventi quali accompagnamenti per spesa alimentare e commissioni, acquisto farmaci, supporto per il disbrigo di pratiche amministrative, aiuto, orientamento e monitoraggio nei percorsi sanitari, compagnia e promozione di attività per il tempo libero, momenti di socializzazione individuale o di gruppo, coinvolgimento in iniziative promosse sul territorio.