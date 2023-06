Ausl invitata in Commissione

Carlo Bertelli, in qualità di presidente della Commissione comunale Sanità, ha richiesto alla dirigenza dell’Azienda Usl di Ferrara la disponibilità a partecipare a una seduta dell’organo consiliare, che sarà convocato in una data concordata in base alle disponibilità. L’argomento all’ordine del giorno, ovviamente, è quello relativo allo spostamento dell’automedica dalla postazione di Copparo a quella di Cona. Un tema particolarmente sentito dalla comunità copparese e anche nella realtà limitrofe. Nei giorni scorsi, tra le altre iniziative, in Consiglio comunale a Copparo è stato approvato all’unanimità un documento siglato da tutte le forze politiche presenti nel consesso, in cui viene espresso ‘biasimo per le scelte prospettate in Ctss (Conferenza territoriale socio sanitaria) relative allo spostamento dell’Automedica postazione Copparo 102’.