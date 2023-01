Ausl, le radiografie si fanno anche nelle Cra

Nuovo passo avanti dell’azienda Usl di Ferrara nell’ambito della telemedicina e dei servizi di prossimità: le radiografie per le persone fragili si potranno effettuare direttamente nelle case di residenza anziani . Un altro step importante per portare i servizi sempre più vicini al cittadino, dal valore ancora più significativo in un territorio ’rarefatto’ e ad alto indice di anzianità della popolazione, come la provincia di Ferrara, con il vantaggio di ridurre gli spostamenti per le persone con fragilità e le loro famiglie. Ma anche un passo importante nell’ottica dell’integrazione tra medicina ospedaliera e del territorio. Il nuovo servizio di radiologia domiciliare sarà attivo da domani e si rivolge agli ospiti delle strutture sociosanitarie, centri residenza anziani (Cra) e centri socio-riabilitativi residenziali (Csrr) convenzionati, di tutto il territorio provinciale, nonchè ai pazienti ricoverati negli Hospice. Il progetto prevede infatti l’erogazione delle prestazioni radiologiche agli utenti all’interno delle strutture residenziali a valenza socioassistenziale. Si tratta, al momento, di una programmazione sperimentale, con l’obiettivo di ampliarla e attagliarla al meglio al territorio. Gli esami, eseguiti da tecnici di radiologia afferenti alla direzione infermieristica e tecnica, diretta da Marika Colombi, vengono refertati in teleradiologia dal personale medico in servizio nell’unità operativa di Radiologia dell’ospedale...