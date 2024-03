Ausl: "Organici Osco?. Sono nella norma"

"Le dotazioni di organico di tutti gli Osco della provincia, compreso quello di Comacchio, rientra nei parametri che il Decreto Ministeriale 77 attribuisce a tali nuove strutture territoriali". Così la direzione dell’Azienda Usl di Ferrara replica al sindacato Fials riguardo la situazione degli organici all’OsCo (Ospedale di comunità) di Comacchio. Come riferito dall’Azienda sanitaria, la struttura "dispone attualmente di venti posti letto operativi e il relativo organico è di sette infermieri, un coordinatore e undici Oss, di cui uno in lunga malattia e uno in congedo per L.104, oltre a dotazione medica adeguata. La dotazione rispetta dunque i parametri nonostante le malattie attuali". Per quanto attiene alle situazioni di malattia e di ferie – prosegue la nota -, è operativo un coordinamento, a livello di Direzione infermieristica, che provvede reintegrare gli operatori quando si ammalano e per garantire la fruizione delle ferie da parte del personale sanitario secondo la programmazione stabilita e le presenze in turno degli operatori nel rispetto della normativa sull’orario di lavoro: "Può certo capitare che le sostituzioni per malattia possano non essere sostituite con immediatezza, ma vi è la massima attenzione, da questo punto di vista, per limitare sempre il più possibile i tempi di latenza". Rispetto alla movimentazione dei carichi, l’Ausl ricorda che "sono già stati acquisiti oltre 50 letti elettrici per un piano complessivo, al momento, di 185".

v.f.