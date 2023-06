Ausl, patto con la comunità islamica "Così promuoviamo la prevenzione"

Alleanza tra la sanità ferrarese e la comunità islamica per promuovere la prevenzione, a partire dai tre programmi di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del colon retto e della cervice uterina. L’azienda Usl ha infatti avviato una importante collaborazione con l’associazione Al Amal – Scuola di arabo di Ferrara per garantire equità nell’accesso a una diagnosi precoce, diffondendo una maggiore conoscenza e consapevolezza degli strumenti di prevenzione che passa quindi dal superamento delle barriere linguistiche.

‘Al Amal’ è un’associazione nata a Ferrara nel 2022, che si prefigge lo scopo di promuovere la cultura araba in prima linea tramite l’insegnamento della lingua, ma anche aprendo le proprie porte alla cittadinanza ferrarese e a tutti gli enti riconosciuti. L’Ausl, in particolare l’unità operativa semplice dipartimentale Screening oncologici ha accolto l’invito della comunità islamica per sottolineare l’importanza della prevenzione e dell’adesione agli screening. Grazie a questo gioco di squadra, verranno inviate e condivise delle informative che contengono la descrizione degli esami e tutte le informazioni utili, scritte sia in lingua araba che italiana, proprio per comunicare e raggiungere tutti gli interessati. L’informativa riguarda i tre programmi di screening totalmente gratuiti per la prevenzione dei tumori di cui due tipicamente femminili, seno e collo dell’utero, e il terzo dedicato a uomini e donne, il colon-retto.

"Questo progetto risponde ai principi fondamentali su cui si basa il Servizio sanitario nazionale: universalità, uguaglianza ed equità. Fornire una comunicazione corretta anche in lingua straniera per le principali comunità presenti, e da parte di persone di riferimento in quelle comunità, è un valore imprescindibile per superare le diseguaglianze di accesso alla sanità" evidenzia la direttrice generale delle aziende sanitarie ferraresi Monica Calamai. "Siamo soddisfatti dell’avvio di questa proficua collaborazione, per cui ringraziamo Al Amal, perché propone un approccio nuovo e diverso per rispondere ad alcune problematiche che incontriamo nella promozione delle analisi di screening verso i cittadini provenienti da paesi esteri" dichiara Caterina Palmonari, responsabile Screening oncologici "Si tratta di una missione fondamentale sia dal punto di vista medico che etico e sociale" conclude Fuad Debdoubi, presidente dell’associazione Al Amal.