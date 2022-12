Ausl, pediatri e medici in pensione Ecco come verranno sostituiti

Al via diversi pensionamenti di medici di medicina generale e pediatri tra la fine del 2022 e i primi giorni del prossimo anno. A darne notizia è la stessa Azienda Usl. "Tra il 30 dicembre e il 9 gennaio 2023 – si legge in una nota dell’Aus – sono programmate le cessazioni dal servizio di vari medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, tenuto conto del raggiungimento dell’età massima pensionabile, della scadenza delle proroghe Covid e della cessazione anticipata su base volontaria".

È stato comunque predisposto un quadro della programmazione sanitaria sul territorio, allo scopo di garantire la massima continuità di cure e assistenza medica a tutti gli assistiti, oggetto anche di un recente accordo siglato dall’Ausl e dalle organizzazioni dei medici di medicina generale, finalizzato appunto a limitare le difficoltà per i cittadini ad avere il ’proprio’ medico di fiducia. I dottori Claudio Casaroli, Luca Vistoli e Rosa Buccoliero cessano l’incarico l’ultimo giorno dell’anno, alla scadenza della proroga Covid oltre il compimento del settantesimo anno, per cui al momento non sono previste ulteriori proroghe. Cessano l’incarico il 31 dicembre anche la dottoressa Federica Mandracchia a Poggio Renatico, Maria Zagni a Portomaggiore e Domenica Del Bue a Codigoro, oltre che Francesca Fortugno che cessa a Bondeno il giorno 8 gennaio.

L’Ausl ha già provveduto all’invio delle lettere agli assistiti per la relativa comunicazione e il contestuale invito a procedere con il cambio del medico. La nuova scelta potrà essere effettuata attraverso tutti i consueti canali ovvero CUP aziendali, Farmacie abilitate al servizio di cambio medico e Fascicolo Sanitario Elettronico. Alessandro Valloni cessa l’incarico alla fine dell’anno a Longastrino; in questo caso è stato individuato un sostituto provvisorio, Marta Pocaterra che riceve i pazienti su appuntamento nell’ambulatorio di via Bassa al civico 59 in località Longastrino telefonando al numero 340-2397839.

L’Azienda darà corso al trasferimento massivo degli assistiti pertanto non sarà necessario da parte loro rivolgersi al Cup o alle farmacie. Avendo individuato il sostituto solo negli ultimi giorni, gli assistiti da Valloni saranno avvisati solo tramite Sms e non lettera ordinaria. Per quanto riguarda i pediatri di libera scelta, Elena Caneva cessa l’incarico il 31 dicembre a Cento. I genitori avvisati della cessazione tramite lettera dovranno effettuare una nuova scelta tra i pediatri disponibili attraverso i consueti canali (CUP aziendale, farmacie e FSE).

Sul versante dei pediatri, sempre l’ultimo giorno dell’anno, Aldo Vinattieri cessa l’attività nel suo ambulatorio di Ferrara. In questo caso viene assegnato un incarico provvisorio alla dottoressa Caneva con trasferimento massivo di tutti gli assistiti. La dottoressa riceve i piccoli pazienti su appuntamento telefonando al numero 353-4499270 nell’ambulatorio di via Svizzera 26A a Ferrara. Per garantire l’assistenza di base alla popolazione ferrarese, l’Azienda Usl è impegnata nell’assegnazione delle zone carenti, queste le zone assegnate in cui i medici prenderanno servizio nei prossimi giorni: Portomaggiore, Poggio Renatico, Bondeno, Argenta, Copparo. In sostanza, buona parte delle zone carenti sono tutte concentrate nel Basso Ferrarese.

re. fe.