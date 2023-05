Autismo, dalla Regione arrivano fondi per oltre centomila euro

Dalla Regione arrivano fondi per l’autismo, in alto ferrarese. "E’ stato pubblicato in questi giorni - annuncia da Terre del Reno il vice sindaco Filippo Marvelli, con delega ai servizi sociali e alla diversabilità - l’avviso per la co-progettazione e attuazione di interventi su persone con spettro autistico, destinato ad Enti del 3° settore, che già si occupano del problema". Ed entra nello specifico. "In sostanza, la Regione Emilia Romagna ha destinato al Distretto Ovest, ove è compreso anche il nostro Comune, una somma di 103.000 euro circa – dice – cifra per aiutare le persone con questo tipo di disabilità e le loro famiglie. Durante il Comitato di Distretto dello scorso 14 marzo i rappresentanti dei Comuni, tra i quali il nostro dov’ero presente io, hanno approvato questo progetto, che fornisce un aiuto concreto alle persone coinvolte, consistente soprattutto nel sostegno all’attività scolastica e nel favorire l’inclusione lavorativa". E spiega come poter accedere a questi importanti fondi. "Ulteriori informazioni si possono reperire sul nostro sito o presso i nostri uffici – indica Marvelli - il termine per presentare la propria candidatura è vicino perché la scadenza è fissata nel 5 giugno, con interventi da realizzarsi entro il 30 giugno 2024". E tira le conclusioni. "Invito gli Enti interessati a procedere quanto prima – conclude Marvelli - infatti, può essere una strada per sostenere i nostri ragazzi e anche adulti".

l.g.