Autismo e lavoro, c’è un progetto di inclusione

Il Comune di Cento, in linea con l’obiettivo “Cento Città Blu – Autism Friendly”, una città per le persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico, ha pubblicato un avviso con il quale intende individuare Enti del terzo settore, idonei e disponibili per la costituzione di un tavolo di lavoro permanente, che funga da cabina di regia, per la co-programmazione di una serie di attività da realizzarsi a Cento, nell’anno 2026 e parte dell’anno 2027.

Questa iniziativa è pensata, in collaborazione con l’Azienda Usl di Ferrara, per promuovere una maggiore consapevolezza e inclusione delle persone nello spettro autistico nella comunità cittadina. Mediante un percorso partecipato, si vuole arrivare a co-programmare e attuare una serie di azioni di sensibilizzazione, ma anche di formazione dei servizi pubblici e privati e di quanti si trovino ad affrontare il tema dell’autismo nella propria quotidianità lavorativa, anche avvalendosi della collaborazione di realtà cittadine locali, dove si adotteranno quindi misure atte a favorire la fruizione e l’accoglienza delle persone con disturbo autistico.

L’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Cento, Dalila Delogu, ha dichiarato: "L’Amministrazione comunale è molto attenta a questa tematica e negli ultimi anni ha già promosso diverse iniziative, sia in forma condivisa come Comune capofila del Distretto Ovest dando vita ad esempio al progetto “Una rete per l’autismo”, che proseguirà anche nel 2025 grazie ad un’attenta pianificazione dei piani di zona, sia a livello comunale mediante la creazione di un fondo straordinario dedicato nell’estate 2023 e poi di laboratori estivi sperimentali dedicati nell’estate 2024, e desidera proseguire nell’ottica della sensibilizzazione dei propri cittadini sul tema ma anche nella loro formazione, perché diventino attori chiave del territorio. Essere di Cento non vuol dire solo abitare e/o lavorare in questa cittadina ma far parte e sentirsi parte della stessa".

Prosegue l’Assessora: "L’obiettivo finale, come realizzato in altre città dell’Emilia-Romagna, è quello di creare una rete di commercianti della città che con le loro attività aprano, con convinzione e formazione, le porte al mondo dell’autismo".