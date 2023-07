Autismo, l’aiuto del Comune "Soldi per i centri estivi"

CENTO

È stata discussa in commissione e arriverà nel prossimo consiglio comunale, una delibera che istituisce un fondo aggiuntivo di 17 mila euro, oltre alle risorse già provenienti dalla Regione Emilia-Romagna, per favorire la frequenza nei centri estivi o strutture assimilabili di bambine e bambini affetti da disturbo dello spettro autistico. La cifra è stata studiata dagli uffici comunali affinché possa dare ristoro alla totalità della platea che può accedervi. Si tratta di un aiuto importante per le famiglie che già si trovano a dover sostenere costi in più. Nel centese, tra i 3 e 17 anni si parla di 34 giovani centesi che si trovano a fare i conti con l’autismo e che rientrano nelle caratteristiche per poter beneficiare dell’aiuto della delibera.

"Una risposta a un bisogno importante e immediato, in quanto le spese per i centri estivi che le famiglie stanno affrontando, hanno bisogno di un ristoro quanto prima possibile – dice l’assessore alle politiche sociali Dalila Delogu - Questa scelta va nella direzione che questa amministrazione sta ponendo nei confronti di questa particolare e importante condizione che coinvolge i bambini e le famiglie, a cui va dato tutto il supporto possibile. Abbiamo lavorato per stanziare risorse per l’acquisto di giochi inclusivi da installare nei parchi, per costruire un percorso di formazione al personale docente delle scuole, per attuare dalla prossima estate centri estivi e laboratori per accogliere bambini e ragazzi affetti da tale disturbo e per questa estate 2023, per dare appunto una risposta immediata, arriviamo allo stanziamento di queste risorse, per sostenere le spese che le famiglie hanno affrontato per mandare nei centri estivi i figli".

Le risorse saranno erogate dal Comune come rimborso parziale alle famiglie di Cento con figli nati dal 2006 al 2020, indipendentemente dall’Isee, affetti da disturbo autistico e non beneficiari di assegni di cura, a centri estivi o strutture assimilabili realizzati da gestori pubblici o privati in regione, nell’estate 2023. "Queste risorse, prese dall’avanzo libero che approveremo a fine luglio – prosegue - sono destinate alle famiglie, per ciascun figlio, per un massimo di 100 euro settimanali per la copertura del costo di iscrizione al centro estivo, fino a 500 euro. Sono cumulabili, previo verifica di talune condizioni, con altre risorse, come i voucher 2023 della Regione. E’ fondamentale che queste risorse vengano erogate nella maniera più diffusa possibile. L’impegno è di stare vicino alle famiglie e alleggerire il carico economico che sono chiamate ad affrontare nel periodo estivo".

Laura Guerra