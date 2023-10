Autismo, una rete per le famiglie

È stato pubblicato l’esito dell’Avviso Pubblico "Una rete per l’autismo" per l’avvio di diverse progettualità rivolte all’inclusione delle persone con disabilità, in particolare quelle affette da disturbi dello spettro autistico. I Comuni di Distretto Ovest (Cento, Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico e Vigarano) hanno convintamente sostenuto le progettualità, raggiungendo l’importante obiettivo di ricevere il finanziamento regionale di 128.977 euro del Programma regionale fondo nazionale inclusione disabilità a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico. Capofila del progetto sarà Cidas Soc. Coop sociale, insieme a Didi Ad Astra APS, Open Group Soc. Coop sociale Onlus, Fondazione Don Giovanni Zanandrea Onlus, Piccolo Principe Soc. Coop sociale. E con la collaborazione del Servizio Sociale Distretto ovest, Az. USL Ferrara – Unità Operative di Neuropsichiatria e l’Ufficio di Piano Distretto Ovest. "Abbiamo agito in maniera sinergica – dicono gli Assessori ai Servizi Sociali Dalila Delogu (Cento), Filippo Marvelli (Terre del Reno), Francesca Piacentini (Bondeno), Francesca Lambertini (Vigarano Mainarda) e Piergiorgio Brunello (Poggio Renatico) - importanti azioni con risorse che andranno a sostegno delle famiglie, in primis con progetti di interventi educativi domiciliari,oltre che a sostenere le attività in ambito scolastico.

l.g.