Autismo, Vigarano apre le porte all’inclusione

Cartelli inclusivi che indicano luoghi, negozi, edifici pubblici, parchi e strade e che, attraverso un linguaggio semplificato, utilizzando la comunicazione aumentativa alternativa, abbattono i muri delle difficoltà e aprono la città a chi soffre di autismo. Succede a Vigarano Mainarda dove in questi giorni, l’assessore ai servizi sociali Francesca Lambertini e Manuela Palmieri, stanno girando per il territorio spiegando e proponendo ai commercianti cosa sia la comunicazione aumentativa alternativa e lo scopo del progetto. Dialogano e attaccano cartelli tra sorrisi di accoglienza dei negozianti: "L’accoglienza è calorosa – racconta la Lambertini – e gli imprenditori sono disponibili ed interessati. Ancora una volta Vigarano si dimostra una comunità solidale e partecipe. Grazie a tutti quelli che ci hanno accolto a braccia aperte, che hanno già aderito al progetto e grazie a coloro che lo faranno". Il progetto si chiama Noi possiamo sempre comunicare ed è dedicato al mondo dell’autismo. E’ organizzato dal Lions Ferrara Ducale, dalla Fondazione bambini e autismo e dal Comune di Vigarano. L’amministrazione comunale ha voluto fare qualcosa di concreto, anche in questo modo, per andare incontro alle persone che sono soggette ai disturbi dello spettro autistico, affinchè possano orientarsi e muoversi in autonomia nel territorio. "Insieme a Sara Barbato e a Manuela Palmieri – spiega l’assessore – e con il prezioso sostegno di Lions Club Ferrara Ducale abbiamo realizzato i cartelli di Caa (comunicazione aumentativa alternativa, ndr) da affiggere ai negozi e alle attività produttive, per permettere alle persone che hanno difficoltà a comunicare, di orientarsi nel nostro territorio. L’obiettivo – sottolinea la Lambertini – è quello di tappezzare l’intero territorio comunale di questo tipo di cartelli". La risposta dei negozianti è stata esemplare: "Affiggere questi cartelli alla propria vetrina o nei locali della propria attività – aggiunge ancora –, vuol dire non solo aiutare coloro che hanno un modo diverso di comunicare ad orientarsi nel territorio, ma è un passo in avanti importante, nel creare consapevolezza sulla difficoltà che alcune persone hanno nel comunicare nel modo che per noi è abituale. Conoscere e capire le differenza ci pone nella condizione di poter modificare il nostro approccio agli altri in modo da mettere ognuno a proprio agio".

C’è un grande cuore che batte a Vigarano e che spalanca le porte a un linguaggio nuovo: "Un atto che costa poco ma che significa tanto – conclude Francesca Lambertini –. Un reale e concreto passo in avanti verso l’inclusione".

Claudia Fortini