Autista ferma il bus e salva un gatto. Era intrappolato tra le gomme

Hanno salvato un gatto, finito sono un autobus di linea, che si è lasciato prendere, accudire e coccolare e che, dopo le cure nella clinica veterinaria di Finale Emilia, tornerà presto nella sua famiglia. E’ successo ieri, intorno alle 16, a Bondeno, sulla strada che collega Scortichino a Bondeno, in località Borgo Piva, vicino all’innesto con Montemerlo, quando un autobus della Tiper si è fermato e ha spento i motori, dopo essersi accorto di aver travolto un gatto che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata. L’autista è sceso. Ma del gatto nessuna traccia, si sentiva soltanto il miagolio. Era rimasto incastrato tra le ruote gemellate posteriori del pullman. A quel punto l’autista ha avvertito i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Bondeno che hanno sollevato il pullman con i cuscini di sollevamento. Uno dei pompieri si è poi infilato sotto il mezzo e ha preso il gatto che si è abbandonato, fidandosi, al salvataggio. Nel frattempo la Polizia Locale ha gestito il traffico. Il gatto, accovacciato tra le braccia del vigile pompiere è stato affidato ad una volontaria che l’ha portato alla clinica veterinaria di Finale Emilia. Sta bene, ma forse ha una gamba ferita. E’ salvo. Ci sono storie di viaggi, di senso civico, di lavoro e di volontariato che portano a salvare un animale e a fare sentire tutti meglio. Anche chi ha portato pazienza per qualche minuto di ritardo del pullman, chi ha dovuto rallentare nel traffico per permettere i soccorsi. Se il salvataggio animali appartiene alla mission dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, di fatto appartiene al senso civico di ciascuno e in fondo, questa è una storia felice, che ricorda il valore di ogni vita e l’importanza che gli animali hanno nella quotidianità e nella vita.

Claudia Fortini