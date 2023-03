Autisti abusivi per la movida: stangati

’Autisti dei festini’ pizzicati e multati dalle fiamme gialle. È accaduto nello scorso week-end: gli uomini della Guardia di Finanza, durante i controlli lungo la Strada statale Romea, hanno sorpreso due autisti abusivi. Erano alla guida di altrettanti pulmini usati, in modo irregolare, per l’attività di noleggio con conducente. Entrambi i veicoli, inequivocabilmente, sono stati impiegati per accompagnare, a pagamento, i ragazzi (per lo più giovanissimi) verso i vari locali dei lidi di Comacchio e della vicina Codigoro.

Dalle verifiche sulla legittimità del servizio di trasporto è emerso il mancato possesso di licenze da parte dei conducenti dei mezzi e l’assenza delle previste annotazioni sulle carte di circolazione dei veicoli, necessarie all’effettuazione di un trasporto pubblico. Dunque, i finanzieri hanno multato i due conducenti con una sanzione amministrativa fino a 694 euro. Non solo. Per evitare un possibile reiteramento dei comportamenti illeciti accertati, è stato disposto anche il fermo amministrativo dei mezzi attraverso il ritiro della carta di circolazione per un periodo che può variare dai due agli otto mesi. Inoltre, le Fiamme Gialle stanno valutando la posizione dei due conducenti anche per la mancanza del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), indispensabile per esercitare tale tipo di servizio: una violazione che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa fino a 409 euro. Nel corso dell’operazione, attuata anche a prevenzione delle cosiddette ‘stragi del sabato sera’, sono stati controllati complessivamente dieci automezzi ed identificate ventotto persone. I fatti accertati portano alla luce un ulteriore e non meno importante aspetto legato alla ‘sicurezza’ dei passeggeri trasportati: c’è sempre da considerare che l’assicurazione obbligatoria su un veicolo riconosce i terzi trasportati come passeggeri ordinari e non all’interno di un servizio a pagamento.

Laddove si verificasse un incidente stradale e venisse rilevato e comunicato l’utilizzo illegale del mezzo, l’assicurazione potrebbe rifiutare il risarcimento danni a terzi. Non è la prima volta che nel territorio del Delta viene rilevato un servizio taxi abusivo. Nel febbraio scorso, a seguito di un incidente che ha visto l’uscita autonoma di strada di un minivan, è stato verificato che l’uomo alla guida del veicolo stava svolgendo un servizio di trasporto, senza le necessarie autorizzazioni, per accompagnare a casa giovani di ritorno da un locale di Rosolina. Oltre al ritiro della patente di guida , l’uomo era stato multato.

