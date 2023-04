Autisti e operai generici per la sede di Ferrara

TXT Educational Provider, azienda leader nazionale da oltre vent’anni nella fornitura di soluzioni innovative e digitali in ambito editoriale e nella distribuzione di prodotti, contenuti e servizi in ambito educational, cerca autisti, operai generici e operaie generiche per la sede di Ferrara. Gli autisti dovranno effettuare consegne di libri nei punti vendita nelle zone del nord Italia con rientro giornaliero a Ferrara senza sosta notturna. Previsto contratto a tempo determinato e formazione. Richiesta la patente CQC e carta del conducente in corso di validità, oltre la disponibilità a lavorare dal lunedì al sabato da giugno ad ottobre.

Gli operai e operaie, invece, si occuperanno della preparazione, lavorazione e smistamento dei libri destinati alla spedizione. Previsto un contratto a tempo determinato e formazione. Richiesti manualità, precisione e velocità. È gradita l’esperienza nell’uso di palmari, lettori di codici a barre, mentre è fondamentale la disponibilità a lavorare su turni anche di notte da giugno a settembre, con possibilità di proroga.