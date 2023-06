Autisti per le consegne nelle zone del Nord Italia

TXT Educational Provider, azienda leader nazionale da oltre vent’anni nella fornitura di soluzioni innovative e digitali in ambito editoriale e nella distribuzione di prodotti, contenuti e servizi in ambito educational, cerca autisti per la propria sede di Ferrara. Le persone ricercate dall’azienda dovranno effettuare quotidianamente consegne di libri verso i punti vendita nelle zone del nord Italia, per poi fare rientro giornaliero nello stabilimento di Ferrara, senza effettuare una sosta notturna. Al candidato l’azienda TXT potrà offrire un inquadramento secondo le indicazioni e contenuti della normativa di legge vigente, previsto per il candidato un contratto a tempo determinato e necessaria formazione specifica per la mansione da svolgere. A tal proposito è richiesta una patente CQC e carta del conducente in corso di validità. È fondamentale la disponibilità a lavorare dal lunedì al sabato nei mesi compresi tra giugno fino ad ottobre.