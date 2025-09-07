Auto abbatte un contatore del gas. Un ferito, tecnici al lavoro sulla rete

Un banale colpo di sonno poteva trasformarsi in una tragedia a Pilastri di Bondeno. Nella notte tra sabato e domenica, un uomo alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo a causa della stanchezza, uscendo di strada e colpendo in pieno un contatore del gas. L’uomo è residente nella frazione di Bondeno ed era quasi arrivato a casa. E’ uscito di strada, sbandando e finendo vicino alla recinzione di un’abitazione. L’incidente ha scatenato una pericolosa fuga di gas e solo il pronto arrivo dei vigili del fuoco volontari di Bondeno e successivamente della ditta specializzata ha evitato il rischio per le abitazioni della zona circostante.

L’allarme è scattato intorno alle 2.45, quando i residenti, svegliati di soprassalto dal forte rumore dell’impatto, si sono resi conto della gravità della situazione. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontari di Bondeno, che hanno lavorato senza sosta per tutta la notte e la mattinata di ieri per mettere in sicurezza l’area e bloccare la perdita di gas.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno soccorso l’uomo, trasportandolo in ambulanza all’ospedale di Cona. Fortunatamente, le sue ferite non sono risultate gravi. L’auto è completamente distrutta nella parte anteriore e visto l’impatto le conseguenze avrebbero potuto essere peggiori.

I lavori per il ripristino della rete del gas sono andati avanti per ore, causando disagi alle famiglie della zona, rimaste senza fornitura fino al primo pomeriggio di ieri. Le forze dell’ordine sono state impegnate anche nella gestione del traffico, per garantire la sicurezza del passaggio delle auto anche mentre la ditta specializzata era impegnata nei lavori di ripristino della rete del gas.

La prontezza dei soccorritori e l’intervento tempestivo di una ditta specializzata hanno evitato che la fuga di gas potesse avere conseguenze ben più serie, scongiurando rischi.

Claudia Fortini