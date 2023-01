"Auto, bici e monopattini: più disciplina in strada"

Caro Carlino,

desidero esprimere tutto il mio disappunto in merito ai problemi quotidiani cui debbo far fronte ogni volta che percorro in auto le strade cittadine. Pare che i comportamenti stradali degli automobilisti, dei ciclisti e dei monopattinisti siano vistosamente peggiorati in questi ultimi tempi ed in particolare mi riferisco a questi fatti: nel percorrere le rotatorie quasi nessuno si mette nella giusta posizione in relazione alla via di uscita che intende utilizzare (c’è chi sta a destra e vuole girare a sinistra e viceversa) e quasi nessuno, una volta entrato nella rotatoria, mette la freccia per indicare il percorso che intende fare; se percorri le strade rispettando i limiti di velocità, stai sicuro che di lì a poco arriva quello che ti si attacca al posteriore della tua auto lampeggiando o peggio ancora strombazzando per redarguirti sulla tua lentezza e per segnalarti la sua fretta; i ciclisti spesso percorrono le strade ‘a senso unico’ in senso contrario creando un pericolo per loro stessi e per gli automobilisti che si vedono costretti a manovre millimetriche per non investirli; questi per giunta, se ti azzardi a proferire verbo sul loro comportamento, non solo ti guardano male ma te ne dicono dietro di tutti i colori; diversi ciclisti spesso circolano con il cellulare in mano senza prestare attenzione al loro comportamento sulla strada e spesso circolano anche nelle zone esclusivamente riservate ai pedoni; diversi ciclisti percorrono le corsie ciclabili loro dedicate ma poi si immettono senza fermarsi nei percorsi pedonali a strisce per attraversare la strada; molte biciclette non hanno luci né anteriori né posteriori; per non parlare poi del comportamento di chi guida un monopattino elettrico che, oltre a quanto già detto per i ciclisti, spesso sfrecciano per le vie del centro pur essendo dedicate esclusivamente ai soli pedoni. Purtroppo pare che i vigili urbani non esistano in città e non li vedo dediti a sorvegliare su questi comportamenti sanzionando gli automobilisti frettolosi e poco rispettosi e i ciclisti (monopattinisti) indisciplinati… forse sono più impegnati a elevare le meno complesse contravvenzioni per i divieti di sosta. Forse qualche riflessione da parte di tutti su quanto sopra descritto potrebbe fare migliorare il comportamento sulle strade della nostra città.

Daniele Malucelli