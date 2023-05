Auto brucia sulla Statale Paura e conducente illeso

È uscito dall’abitacolo un secondo prima che la sua Skoda Octavia si trasformasse in una palla di fuoco. Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri mattina dal conducente della vettura, un uomo di origine marocchina. Il tutto è accaduto intorno alle 13 lungo la statale Adriatica, all’altezza di Monestirolo. L’automobilista stava viaggiando a bordo della sua Octavia quando, all’improvviso, ha iniziato a uscire fumo dal cofano. Ha fatto appena in tempo ad accostare e a uscire prima che le fiamme divorassero il mezzo riducendolo a una carcassa annerita. Lo straniero, uscito illeso dall’incendio, ha dato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Portomaggiore, la polizia locale e i carabinieri. I pompieri hanno domato il rogo che ha devastato la Skoda Octavia, mentre le forze dell’ordine hanno gestito la viabilità. Sono in corso accertamenti sull’origine dell’incendio anche se si propende per le cause accidentali.