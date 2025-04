Auto contro bici in via Padova. Ciclista finisce all’ospedale

Un ciclista 35enne è rimasto lievemente ferito nello scontro con un’auto. Si tratta dell’ennesimo incidente che ha visto coinvolto un utente ‘debole’ della strada, in questo caso, fortunatamente, senza gravi conseguenze. Lo scontro è successo nella mattinata di ieri, verso le 10, sulla via Padova in prossimità dell’incrocio con via Maragno, al Barco.

La dinamica appare abbastanza chiara già dai primi accertamenti. Una macchina Hyundai Tucson, proveniente da via Maragno, stava per imboccare la via Padova lungo la quale sopraggiungevano in quel momento due ciclisti con la bici da corsa. Uno di questi è stato urtato dall’auto ed è caduto a terra. Illeso il secondo. Sono partiti subito i soccorsi. Sul posto il personale sanitario del 118 che ha assistito il 35enne caduto a terra, il quale è stato traportato all’ospedale di Cona per i necessari accertamenti per le contusioni ed escoriazioni riportate.

A rilevare l’incidente gli agenti della polizia locale Terre Estensi, che hanno provveduto anche a regolare il traffico, senza particolari rallentamenti o disagi tra via Padova e via Maragno.

Mario Tosatti