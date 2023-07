Auto contro il guardrail: gravi padre e figlio

Sono ore di grande apprensione per un padre e il figlio ricoverati in rianimazione. Sono inspiegabili e ancora al vaglio delle forze dell’ordine, le cause del terribile incidente stradale avvenuto martedì, alle 23.45, in Tortiola, sul tratto di strada che collega Ponte Rodoni di Bondeno a Vigarano Mainarda. Non ci sono altre auto coinvolte. Il padre di 54 anni che era alla guida della Volkswagen Tiguan e il figlio di 17 anni che frequenta il liceo di Bondeno, erano di ritorno diretti verso la loro casa di Madonna Boschi, quando l’auto che attraversava il buio tra i campi, ha improvvisamente sbandato finendo dalla parte opposta della carreggiata sbattendo, in un impatto tremendo, contro il guardrail le cui lamiere hanno attraversato l’abitacolo. L’auto si è fermata rovesciata lateralmente, fuori strada, nel campo, in bilico, attraversata dalle lamiere poste a protezione di un ponte. La situazione è apparsa subito molto grave all’arrivo dei soccorritori. Un groviglio di lamiere e vetri, il guard rail che ha letteralmente infilzato l’auto, hanno reso difficili, fortemente delicati e complessi i soccorsi, impegnando a lungo i Vigili del fuoco di Ferrara e del distaccamento dei volontari di Bondeno, nelle operazioni, per collaborare con i sanitari per estrarre dall’auto i corpi dei feriti. Sul posto sono arrivati rapidamente l’elisoccorso dall’ospedale Maggiore di Bologna che è atterrato nella campagna caricando il giovane, mentre l’ambulanza del 118 ha trasportato il padre. La corsa e il volo verso l’ospedale. Le loro condizioni sono apparse da subito molto gravi. Si trovano entrambi ricoverati nel riparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Anna di Cona dove la prognosi resta riservata. L’auto che attraversava la notte ha perso il controllo per cause che sono ancora al vaglio dei Carabinieri di Burana e di Poggio Renatico che sono accorsi sul posto per collaborare ai soccorsi, gestire il traffico in una strada che è rimasta chiusa fino alle 3 di notte e per i rilievi. E’ servita una grossa gru dei pompieri per recuperare l’auto. Famigliari, parenti, amici, colleghi di lavoro del padre e compagni di classe del figlio, si stringono in queste ore alla famiglia aggrappati alla speranza.

Claudia Fortini