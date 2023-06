Auto contro moto a Viconovo Centauro finisce in Rianimazione

Uno scontro violentissimo e un motociclista ricoverato in gravi condizioni. Fotogrammi dell’incidente avvenuto ieri mattina in via Massafiscaglia, all’altezza di Viconovo. Il centauro, 52 anni, è stato portato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova tuttora ricoverato per le ferite e fratture riportate nello scontro.

Il tutto è accaduto pochi minuti prima delle 9.30. La moto, una Bmw 1200, e la macchina, una Peugeot 308, stavano viaggiando nella stessa direzione di marcia. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati. L’impatto è stato violento e il 52enne è stato sbalzato dalla sella della moto, cadendo sull’asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Il conducente della vettura, un 43enne, ne è uscito completamente illeso. Diversa invece la situazione per il guidatore della moto, che ha riportato diverse lesioni. Il personale dell’emergenza medica si è subito reso conto della gravita della situazione e ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso decollato da Bologna.

Dopo aver stabilizzato il ferito sul posto, i soccorritori lo hanno caricato in elicottero e portato in ospedale. Per lui sarà necessario un intervento di natura maxillofacciale. Al momento è ricoverato nel reparto di Rianimazione, la prognosi è riservata. In via Massafiscaglia sono rimasti gli agenti del comando di via Tassoni al fine di ricostruire nei dettagli la dinamica dello schianto e di rimettere in sicurezza la carreggiata.

Poche ore dopo, in città, si è verificato un nuovo incidente con coinvolto un centauro. Stavolta teatro dello schianto è stata la rotonda tra via Fabbri e via del Campo. Ad avere la peggio è stato il conducente di uno scooterone, che è stato soccorso dal personale del 118 e portato all’ospedale di Cona. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Anche in questo caso la polizia locale si è occupata dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

f. m.