Auto contro moto, centauro ferito gravemente: "Basta con gli incidenti in via Vittorio Veneto"

Un motociclista di 33 anni di Bondeno portato in ospedale con l’elisoccorso, ferito, ma fortunatamente in condizioni che non sono apparse in pericolo di vita.

E’ il bilancio di un brutto incidente avvenuto l’altra sera verso le 19.30 in via Vittorio Veneto, nel centro storico di bondeno, di fronte alla Casa della musica Auxing. L’impatto, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto con un’auto che arrivava dalla parte opposta. Immediati i soccorsi e l’arrivo dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e governare il traffico, che in quella fascia oraria è molto intenso.

cl.f.