Auto contro moto. Ferito un giovane

Serata di paura per un giovane centauro rimasto coinvolto in un incidente in via Ravenna. Lo schianto si è verificato intorno alle 19 all’altezza del distributore di metano, poco prima dello svincolo per Fossanova San Marco. Coinvolti nell’accaduto il motociclista, sedici anni, e una macchina. I due veicoli, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato il giovane centauro che, a seguito dell’impatto, è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Il ragazzo è stato portato a Cona, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico.