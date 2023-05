Auto contro moto in via del Curato Grave centauro

Paura per un incidente accaduto nei giorni scorsi davanti al benzinaio di via Curato, nei pressi della rotonda. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un’auto che arrivava da Cento nello svoltare a sinistra per entrare al distributore si è scontrata con una moto che arrivava dal senso opposto. Il centauro, un 47enne di San Giovanni in Persiceto, è stato subito soccorso dal 118 e trasportato in elicottero all’ospedale di Cona. Le sue condizioni sono gravi. Illesa la donna 50enne argilese, conducente dell’auto.