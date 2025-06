Auto contro platano dopo il concerto. Padre e figlio feriti, grave la madre

Stavano tornando dal concerto di Vasco Rossi a Bologna. Una famiglia, padre, madre e figlio adolescente, erano ormai arrivati a casa. Poi, all’improvviso, un colpo di sonno – ma è soltanto un’ipotesi – deve avere in qualche modo fatto perdere il controllo dell’auto al padre 50enne di Codigoro, con la macchina che è finita contro un platano in via Pomposa Nord. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno, all’1,30, sulla trafficata strada, che però in quel momento era pressoché deserta. L’uomo alla guida, stimato e conosciuto, stava rientrando dalla serata trascorsa con la famiglia. A bordo con lui, infatti, c’erano la moglie e il figlio adolescente. La condizioni di salute della donna hanno destato subito le preoccupazioni dei sanitari, che hanno allertato l’elisoccorso. Ora la madre si trova ricoverata al Maggiore di Bologna. Ancora da chiarire, come detto, le cause che hanno portato all’uscita di strada; tra le ipotesi un malore improvviso o un colpo di sonno. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Il conducente e il figlio di 15 anni sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di Cona per accertamenti e cure. Per estrarre i feriti e per la messa in sicurezza della strada sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Codigoro. Dei rilievi si occupano i carabinieri della stazione locale. Una serata in famiglia all’insegna del divertimento, si è trasformata in una disavventura, con ripercussioni soprattutto per la saluta della madre di 41 anni. Il tratto di strada dove si è verificato l’incidente, è da sempre costellato di sinistri, spesso di grave entità. Camion che perdono il carico, incidenti vicino all’incrocio di via Pomposa. Ogni volta la strada è al centro di sinistri con feriti. E dire che soltanto qualche anno fa sono stati effettuati lavori per migliore la sicurezza. Il Cadf, infatti, si è occupato degli interventi per l’accesso all’impianto di depurazione. L’intervento si era necessario perì migliorare la sicurezza Codigoro. La viabilità di accesso all’impianto di depurazione delle acque reflue di via Pomposa nord, a Codigoro, è stato modificata. I lavori hanno consentito la realizzazione di un nuovo svincolo stradale in corrispondenza dell’incrocio tra via Pomposa nord e la via di accesso all’impianto di depurazione. Ma c’è ancora tanto da fare per migliorare la sicurezza dell’arteria.

m.r.