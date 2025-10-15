Auto contro tir. Lutto e fiaccolata per Tugnoli

Saranno gli accertamenti tecnici che a breve verranno disposti dalla procura a definire i contorni dell’ennesima tragedia che ha macchiato di sangue l’asfalto della Statale 16. Per la morte di Manuel Tugnoli, 28enne di Longastrino di Alfonsine, come da prassi verrà aperta un’inchiesta per omicidio stradale. L’intenzione degli inquirenti è quella di disporre autopsia e consulenza cinematica per chiarire le cause e la dinamica dell’incidente nel quale il giovane ha perso la vita e la compagna è rimasta gravemente ferita. La coppia viaggiava in direzione Alfonsine quando, all’altezza di via Amendola a San Biagio, si è scontrata con un camion che procedeva in direzione opposta.

Mentre si cercano di capire le ragioni della tragedia, a Longastrino è il momento del dolore. Oggi in paese sarà lutto cittadino. A proclamarlo è stato Riccardo Graziani, sindaco di Alfonsine, Comune sotto il quale ricade quella parte di frazione ‘a metà’ con Argenta. E anche l’altra parte di paese si associa simbolicamente al lutto. La comunità locale si è stretta attorno allo straziante pianto dei famigliari di Manuel, soprattutto della mamma con cui il ragazzo viveva in via Gramsci. Manuel, detto ‘Tugno’ dagli amici, era orfano di padre, stroncato da un malore in auto. Oltre al lutto cittadino, è stata inoltre organizzata per le 20 una fiaccolata in memoria sia di Manuel che di Yassine (il ragazzo di 19 anni di Alfonsine morto sabato mattina sempre sull’Adriatica), con partenza da Piazza Berlinguer.

Terminati gli studi superiori, ‘Tugno’ aveva avviato la sua attività di elettricista e tecnico impiantista, svolgendo le mansioni nell’azienda dello zio, la ‘Tl Tugno’. Ma in passato ha lavorato anche a San Biagio al frigo di patate e cipolle ‘Ruggiero’, poi alla fabbrica del pomodoro di Argenta. Ultimamente prestava servizio all’Unigra di Conselice, dove anche qui era stimato ed apprezzato dai colleghi, lasciando oggi a loro un "benevolo ricordo" ma anche "tanta amarezza, tristezza, cordoglio e dolore per la tragica scomparsa di un amico, di una brava persona". Manuel, raccontano poi i colleghi, "stava tornando a casa dalla Turchia. Era partito alla volta di Longastrino dall’aeroporto di Verona. Era insieme alla sua fidanzata, che resta ricoverata in ospedale in gravi condizioni". Ancora da stabilire la data del funerale.

Nando Magnani