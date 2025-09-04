Auto d’epoca da Ferrara alla Cina

Un ponte ideale che unisce Ferrara e la Cina, passando attraverso la passione per le auto d’epoca. È questo il risultato delle intense giornate che hanno visto protagonista in città la giornalista cinese Lihuang Cai di China National Tv, ospite di Promotor Classic, realtà ferrarese guidata da Alessio De Angelis e ormai riferimento internazionale per il restauro e la valorizzazione delle vetture storiche. Il momento istituzionale più significativo si è consumato in Comune, dove l’assessore al Turismo Matteo Fornasini ha accolto la delegazione, ufficializzando l’intesa che mira a rafforzare la presenza dell’automobilismo storico italiano in Cina. L’accordo prevede l’esportazione in Cina di auto d’epoca selezionate, autentiche icone del Made in Italy automobilistico, e parallelamente la promozione dei servizi esclusivi targati Promotor, dagli eventi automotive alle competizioni storiche. In questo contesto Ferrara giocherà un ruolo centrale, diventando la città-salotto chiamata ad accogliere i collezionisti e le delegazioni cinesi.

Un’iniziativa che guarda a un mercato in espansione, sempre più attento al lusso, al collezionismo e alla qualità artigianale italiana. "Per noi è un grande onore poter portare le nostre auto e i nostri servizi in un contesto così dinamico come quello cinese" ha sottolineato Alessio De Angelis. "Non si tratta solo di vetture: a viaggiare saranno i valori di passione, storia e qualità che da sempre caratterizzano il nostro lavoro". L’assessore Fornasini ha rimarcato come "questo progetto rappresenti una straordinaria opportunità per Ferrara, che può così consolidare la propria vocazione internazionale e legarsi a una filiera d’eccellenza riconosciuta nel mondo".

Con questa operazione, Promotor Classic si inserisce a pieno titolo nel panorama dell’internazionalizzazione, proiettando il fascino intramontabile delle auto storiche italiane verso uno dei mercati più promettenti a livello globale.