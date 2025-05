Auto e moto, ecco le vecchie glorie. Le ex scuole diventano un museo

La Motobenedizione presso il museo di moto e auto d’epoca di Scortichino, in programma domenica 18 maggio, è uno di quegli eventi che riesce ad unire passione e gratitudine da parte della comunità, per i tanti eventi sociali messi in piedi dagli organizzatori. Un museo, quello delle “Glorie Italiane”, che conserva al suo interno i valori di una tradizione che ha segnato da sempre l’Emilia, con le sue grandi case automobilistiche: Ferrari, Maserati, ma anche Ducati, Pagani, Lamborghini e Dallara. L’edizione di quest’anno servirà anche a sancire una forma di sinergia con il museo del Cinema di Gherardi, che sarà la prima tappa dei centauri. "Il museo delle Glorie Italiane, gestito da Sandy Marchetti e dalla sua famiglia, è una realtà che ha saputo valorizzare l’edificio delle ex scuole del paese, ricostruendo al suo interno la storia delle moto e delle auto della Motor Valley emiliana – spiegano il Sindaco di Bondeno, Simone Saletti, e l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. All’interno dei locali non si trovano solo modelli storici delle due ruote, ma uno spaccato della cultura che parte dal Novecento, contestualizzando la passione per i motori. Il museo organizza annualmente eventi importanti a scopo sociale, come la Motoporchetta, l’arrivo di Babbo Natale in moto e, non ultima, la Motobenedizione".