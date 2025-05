Auto e moto storiche. Corteo lungo il centro

Appuntamento oggi pomeriggio sul Listone, per una tradizione che si rinnova. Stiamo parlando di Auto Moto Storiche in Centro Storico, una delle rassegne più riuscite organizzate dal club Officina Ferrarese del motorismo storico, con il supporto di Ospitalità Estense e con il patrocinio del Comune di Ferrara. Le auto storiche – oltre 150 – dalle 15 saranno esposte nelle vie e nelle piazze del centro città. A seguire, dalle 17,30 la sfilata con la presentazione delle auto.

"Autostoriche in centro storico – spiega il presidente di Officina Ferrarese, Riccardo Zavatti – è uno degli appuntamenti più importanti del nostro calendario. Sia l’esposizione che la sfilata segnano, tutti gli anni, un grande successo in termini di partecipazione. Anche quest’anno confermiamo un’altissima qualità in termini di marchi esposti. Possiamo dire, infatti, che sarà rappresentata tutta la produzione di automobili (e di moto) dagli anni ’30 fino ai Duemila. Una vera e propria immersione nella tradizione motoristica, capace di coniugare anche la valorizzazione del nostro territorio". La piazza principale della città, così come le vie del centro, si trasforma infatti in un vero e proprio museo a cielo aperto. "È questa – chiude Zavatti – la componente che rende speciale questa manifestazione. La possibilità di apprezzare alcuni fra i modelli più significativi di auto mai costruite al mondo e, parallelamente, osservare le perle storico-culturali della nostra città. Una vetrina straordinaria per tutto il territorio".