"Auto elettriche sì, ma per chi vive a Cassana?"

Caro Carlino,

a Ferrara si utilizza il teleriscaldamento per ottenere una città più pulita con un abbattimento delle polveri sottili, ma se il risultato è soddisfacente per l’area cittadina altrettanto non si può dire per Cassana dove c’è l’impianto che deve portare l’acqua alla giusta temperatura con consumo di idrocarburi che lasciano nell’aria quelle polveri sottili altrimenti destinate a spandersi sulla città. L’esempio di cui sopra mi serve per esporre un mio dubbio sull’auto elettrica, da notizie trovate in internet ho appreso che un’auto elettrica consuma 13,5 Kw per percorrere 100 chilometri; che mediamente le auto in Italia percorrono 11.200 chilometri dal che si deduce che ciascuna macchina elettrica consuma mediamente più di 1.500 Kw. Più o meno il consumo di elettricità di una famiglia. Chi, tra i sostenitori dell’auto elettrica, sarebbe disposto ad avere vicino a casa un impianto – tipo quello di Cassana – per la produzione dell’energia elettrica necessaria alla circolazione auto?

Giancarlo Vicentini

*** ***

Caro Carlino,

chiedo al Governo se ha pensato a quante aziende automobilistiche salteranno per aria quando, nel 2035, si potranno produrre solamente auto elettriche? E l’energia dove si produrrà?

Paolo Massari