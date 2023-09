Auto finisce fuori strada. Due feriti

È di due feriti trasportati a Cona il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina lungo l’autostrada A13, all’altezza di Ferrara. L’allarme è scattato intorno alle 10 dalla carreggiata nord. Un’auto con a bordo due persone, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Altedo, è uscita di strada ed è finita nella scarpata a bordo della carreggiata. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti, oltre alle pattuglie della Stradale, i sanitari del 118 con l’elisoccorso e i vigili del fuoco. I pompieri hanno liberato dall’abitacolo gli occupanti del mezzo che sono poi stati presi in carico dal personale sanitario. Entrambi sono stati infine portati all’ospedale Sant’Anna con ferite di media gravita. Il traffico ha subito qualche rallentamento per il tempo necessario ai soccorsi.