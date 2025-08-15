Auto finisce nella scarpata: ferita una donna

È rimasta ferita, per fortuna in modo non grave, una giovane donna di 29 anni, in un incidente stradale sull’Adriatica, all’altezza dello svincolo per Voghiera. Poco dopo le 18 la donna, che guidava da sola, filava veloce sul rettilineo della superstrada a bordo di una Kia Sportage bianca, poi avrebbe perso il controllo del veicolo, forse una distrazione. L’auto è finita fuori strada, dapprima ha sormontato lo spartitraffico, abbattuto la segnaletica verticale poi è finita nella scarpata e poi nel fossato che delimita la strada. Per fortuna non c’era acqua, sebbene per maggiore sicurezza era arrivato un gommone dal distaccamento dei vigili del fuoco di Portomaggiore. La donna è stata estratta dall’abitacolo ancora cosciente e poi trasportata in un’ambulanza accorsa sul posto per le prime cure, prima di essere trasportata all’ospedale di Cona. Impressionante il solco lasciato dal veicolo a bordo strada, la salvezza della ragazza è stata la vegetazione rigogliosa, che ha attutito l’impatto con il suolo. Sul luogo del sinistro sono accorse due ambulanze, due autoclavi dei vigili del fuoco, uno proveniente da Portomaggiore e uno da Ferrara, oltre a un gommone arrivato dalla caserma di Portomaggiore. A disciplinare il traffico hanno provveduto due pattuglie della Polizia. Il traffico nonostante tutto non si è bloccato, se non a tratti, vuoi per la tempestività dell’arrivo dei soccorsi vuoi perché la Kia è finita fuoristrada su una strada laterale. L’Adriatica è un lungo rettilineo che collega Ferrara ad Argenta, proprio il fatto che sia una strada larga e dritta invoglia gli automobilisti a pigiare sull’acceleratore, proprio quello che bisogna evitare. Più volte è stata teatro di incidenti gravi, per fortuna non è stato il caso di ieri sera, anche se in un primo momento le prime notizie erano di un sinistro con conseguenze ben più serie. Resta in ogni caso sotto la lenta la pericolosità della strada.

Franco Vanini